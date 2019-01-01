البكيرية يُطيح بالقادسية.. ويتأهل إلى دور الـ32
ضمن منافسات كأس الملك

البكيرية يُطيح بالقادسية.. ويتأهل إلى دور الـ32

2019/01/01
الساعة 5:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة البكيرية والقادسية التي أُقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وبدأت مباراة البكيرية والقادسية بشكل ضاغط من الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 82 عن طريق عبد الله الغامدي.

وحاول لاعبو القادسية تسجيل هدف التعادل للحفاظ على حظوظهم في التأهل، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ليُحقق البكيرية أولى مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين ويُطيح بالفريق القدساوي من دور الـ64.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية الفائز من مباراة أبها والجبلين، لملاقاته في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.



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