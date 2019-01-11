البلطان للجماهير: اللقب لا زال بعيدًا .. ولا أعدكم بالبقاء

المواطن - محمد سمعه

دخل خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، في حوار قصير مع الجماهير الشبابية، وذلك عقب فوز الليث اليوم على نادي الفيحاء برباعية مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث البلطان للجماهير الشبابية عقب المباراة قائلًا: الليث سيبرم صفقات من العيار الثقيل، وشتوية الشباب ستكون غير، وهذا ما أسعى إلى تحقيقه.

وتابع البلطان: الله يوفق حمدان الشمراني مع ناديه الفيصلي، ولكن صفقات الشباب سرية وسترون الأفضل دائمًا، وأرى أن بطولة الدوري بعيدة قليلًا عن نادي الشباب ولا تطالبوني بها.

وأضاف البلطان: لا يمكنني المكوث في نادي الشباب أكثر من الفترة المسموحة لي، لقد جئت إلى الشباب بالأمر، وأنا أنفذ الأمر، والأفضل قادم لليث.

واختتم البلطان حواره مع بعض من جماهير الشباب قائلًا: إن شاء الله من سيأتي بعدي سيكون أفضل.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.