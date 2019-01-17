البلطان يرد على تصريح رئيس #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

رد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على تصريحات عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي حول عدم حصول الراقي على دعم موازْ للدعم الذي حظي به نادي الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة استعدادًا لإبرام صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عبدالله بترجي رئيس الأهلي تحدث في لقاء تلفزيوني عقب فوز الأهلي على أحد في الدوري قائلًا: بالطبع أتمنى أن تكون هناك مساواة بين جميع الأندية في مسألة الدعم المالي من قبل هيئة الرياضة، ونادي الاتحاد حصل على دعم مالي كبير لإنفاقه في فترة الانتقالات الشتوية، هذا شيء لا يمكن نسيانه أو تجاهله.

تعليق بدليل

وقال خالد البلطان مُعلقًا على مسألة دعم هيئة الرياضة للأندية: أستغرب من توارد أخبار حول مسألة تكتل بعض الأندية ولولا الهيئة لكان الأهلي حاليًا في دوري الدرجة الأولى، وأريد القول بأن هيئة الرياضة لم تُقصر مع جميع الأندية السعودية ولا يجب على أحد أن يظهر ويقول بأنه لم يُدعم.

وكان خالد البلطان قد عاد مرة أخرى لتصريحاته المثيرة عن الأهلي، حيث سبق له في الخامس عشر من شهر ديسمبر الماضي أن أطلق تصريحات مثيرة عن الأهلي وجماهيره، عقب فوز الليث على الراقي في الجوهرة المشعة بهدف دون رد.

دور لا يُنسى من هيئة الرياضة

ولا ينسى أحد الدور الكبير الذي بذلته الهيئة العامة للرياضة لمساندة جميع الأندية وقت ظهور أزمة الديون المتراكمة، كذلك دعمت الهيئة معظم الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقت وجود المستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق لهيئة الرياضة.