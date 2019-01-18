البنتاغون تكشف هوية 3 من الأمريكيين الأربعة ضحايا تفجير منبج بسوريا

المواطن - متابعة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون هويات ثلاثة من الأمريكيين الأربعة الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدفهم بمدينة منبج السورية، الأربعاء.

وقال بيان البنتاغون إن القتلى هم، القائد العسكري (Army chief) جوناثان فارمر، البالغ من العمر 37 عاما من الكتيبة الثالثة لمجموعة القوات الخاصة الخامسة المحمولة جوا، والقائد البحري (Navy chief) شانون كينت، البالغ من العمر 35 عاما والمتخصص بفك التشفير من المجموعة 66 بميريلاند.

وأضاف البيان أن الشخص الثالث يدعى سكوت ويرتز، وهو متعاقد مدني مع وزارة الدفاع وانضم للقوات المتواجدة في سوريا كمتخصص في دعم العمليات ويعد ممثلا عن وكالة الاستخبارات الدفاعية، في حين لم تكشف الوزارة عن هوية الشخص الرابع.

وكانت الولايات المتحدة اعترفت بمقتل 4 من مواطنيها في الانفجار الذي وقع بالقرب من وحدات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في منبج السورية.

وفور وقوع الحادث قال مسؤول أمريكي إن أربعة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب ثلاثة بجروح الأربعاء في انفجار بمدينة منبج السورية.

وقالت مصادر ميدانية إن انفجارا وقع بالقرب من دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المدينة الواقعة بشمال سوريا ، ما أسفر عن مقتل عدة جنود بينهم أمريكيون.

وأسفر التفجير الذي وقع أمام مطعم “قصر الأمراء” في سوق منبج عن مقتل 10 أشخاص.

من جانبه، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذه العملية التي قال إنها استهدفت دورية أمريكية في المدينة.