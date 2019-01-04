البنتاغون توجه صفعة لـ الديمقراطيين وتطالب باستمرار التعاون العسكري مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ردت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بشكل عملي على مساعي الديمقراطيين لإنهاء التعاون العسكري بين واشنطن والتحالف الذي تقوده المملكة لمساندة الشرعية في اليمن.

وتجاهلت البنتاغون أحاديث ومطالبات الديمقراطيين في الكونغرس ومجلس الشيوخ خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أتت ضمن الحملة الممنهجة التي يتبعها الديمقراطيون ضد المملكة، وذلك حسب ما ورد في مجلة “كوارتز” الأميركية.

وخلال رده العملي على المساعي الديمقراطية في الكونغرس ومجلس الشيوخ، طلبت وزارة الدفاع الأميركية ممثلة في القوات الجوية، بالمضي قدمًا في التعاون مع التحالف.

ومن جانبها، أصدرت القوات الجوية الأميركية أمس الخميس، طلبًا من الموردين بتوفير قطع غيار الطائرات وخطوط الوقود ومداخل الهواء وعدد من القطع الحيوية، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على تحليق المقاتلات النفاثة من طراز F-15، والتي يمتلكها التحالف.

وبهذا القرار، وجه البنتاغون صفعة قوية للعديد من النواب الديمقراطيين الذين طالبوا بإلغاء صفقات وعقود توريد القطع الحيوية للطائرات، وليس توقيع عقود جديدة، استنادًا إلى ضرورة اعتماد المستوردين على القطع الأميركية وليس الروسية أو الصينية في تشغيل تلك الأسلحة.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، كولونيل روبرت مانينغ، قد أكد أن الوزارة لن تقوم بتغيير نسق التعامل مع المملكة أو التحالف العسكري الذي تقوده لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وأشار خلال حوار إعلامي له في أكتوبر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل الجاد مع المملكة في إقرار الاستقرار والأمن في اليمن، والتصدي لمحاولات إيران للعبث بمقدرات البلاد خلال تلك الفترة.