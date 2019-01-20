البنك الإسلامي يوفر وظائف في مجال الصحافة والتصوير والاتصال

المواطن - الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق في مجال الصحافة والتصوير والاتصال، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (أخصائي أول المحتوى الإبداعي، ومصوّر فيديو ومحرر فيديو، ورئيس التحرير ومؤلّف، وأخصائي التخطيط، ومسؤول الصحافة الإقليمية، ومصمم جرافيكي، وأخصائي أول الاتصالات الإقليمية، ومؤلّف)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أول المحتوى الإبداعي (Senior Creative Content Specialist):

– درجة الماجستير في التصميم أو الأفلام أو الإنتاج أو الوسائط الرقمية أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة ما بين 5 إلى 7 سنوات في مجال المحتوى الإبداعي.

2- مصوّر فيديو ومحرر فيديو (Videographer / Video Editor):

– درجة البكالوريوس في مجالات ذات صلة بتصوير الأفلام القصيرة والأفلام العالمية.

– خبرة ما بين 5 إلى 7 سنوات في مجال تصوير الأفلام.

3- رئيس التحرير ومؤلّف (Lead Editor and Copywriter):

– درجة الماجستير في الصحافة أو مجال مماثل.

– خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال ذات صلة.

4- أخصائي التخطيط (Senior Planner):

– درجة الماجستير في مجال ذات صلة.

– خبرة 7 سنوات في مجال ذات صلة.

5- مسؤول الصحافة الإقليمية (Regional Press Officer):

– بكالوريوس في الصحافة أو الاتصالات أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة ما بين 5 إلى 7 سنوات في مجال ذات صلة.

6- مصمم جرافيكي (Creative / Graphic Designer):

– درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو الفنون الإبداعية أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة ما بين 5 إلى 7 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي أول الاتصالات الإقليمية (Senior Regional Communications Specialist).

– درجة الماجستير في مجال الاتصالات.

– خبرة أكثر من 7 سنوات في مجال الاتصالات.

8- مؤلّف (Copywriter):

– درجة البكالوريوس في الصحافة أو الاتصالات أو أي تخصص آخر ذات صلة بالصحافة.

– خبرة ثلاث سنوات في مجال التحريري لمنظمة كبرى.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/02/14م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).