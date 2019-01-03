البنك السعودي الفرنسي يدعم برنامج كسوة شتاء للأسر المتعففة

المواطن - الرياض

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية والبنك السعودي الفرنسي برنامج كسوة شتاء والذي تم في عدد من الأحياء المحتاجة من خلال مسح للأسر المتعففة حيث تم توزيع بطانيات ودفايات وحقيبة ملابس شتوية وسلة غذائية متكاملة.

وشارك في توزيع الكسوة عدد من موظفي وموظفات البنك حيث أقلهم الباص من بوابة البنك وانتقلوا إلى الأحياء المستهدفة وتم تسليم الأغراض لكل أسرة حسب المسح.



وجاء دعم البنك السعودي الفرنسي لبرنامج كسوة شتاء من منطلق حرص البنك على تفعيل برامج المسؤلية الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع ومساعدة أفراده وتمكينهم.

وعبرت الأسر عن سعادتها حيث ستكون هذه الكسوة عوناً لهم في مواجهة ظروف الأجواء الباردة .