البنك العربي الوطني يوفر وظائف نسائية لحملة البكالوريوس

البنك العربي الوطني يوفر وظائف نسائية لحملة البكالوريوس

2019/01/20
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظائف نسائية شاغرة بالرياض، من خلال برنامج (تمهير)، لحملة البكالوريوس والماجستير، وستحصل المتقدمات على تدريب لمدة ستة أشهر في أحد الأقسام، للعمل بدوام كامل في البنك، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:
1- أن تكون المتقدمة حديثة التخرج من الجامعة لحملة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أدناه.
2- الحد الأدنى من المعدل التراكمي جيد أو ما يعادلها (يفضّل أن يكون المعدل التراكمي أعلى من جيد).
3- إجادة اللغة الإنجليزية (التحدث والكتابة).

التخصصات:
1- المحاسبة.
2- المالية.
3- الاقتصاد.
4- التسويق.
5- العلوم الاكتوارية.
6- الإدارة.
7- نظم المعلومات الإدارية.
8- تقنية المعلومات.
9- الهندسة.
10- الرياضيات.

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/01/20م وينتهي بتاريخ 2019/03/21م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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