البنوك تحذر من إعلانات الثراء السریع وتقدم نصائح للاستثمار الصحیح

المواطن - الرياض

طالبت لجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة بالبنوك السعودية، المواطنین بالحرص على تعلم أساسیات الاستثمار، وإدراك المخاطر قبل الإقدام على استثمار رأس المال.

وحذرت اللجنة في رسائل توعوية من الوقوع ضحیة إعلانات الثراء السريع وخاصة من خلال شبكة الإنترنت.

ودعت لجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة بالبنوك السعودية إلى الاستثمار من خلال قنوات استثمارية نظامیة، والحذر من المتلاعبین عبر شبكات الإنترنت، وتجنب الاستثمارات عالیة المخاطر والإقبال على القنوات قلیلة المخاطرة.

وشددت اللجنة على ضرورة تجنب الاستثمارات المشبوھة وغیر المعروفة، داعیة إلى الحرص على تنويع قنوات الاستثمار لتقلیل المخاطرة بدلا من وضع كل الأموال في قناة واحدة كشراء الأسھم والعقارات والمحفظة الاستثمارية، والمشاريع الصغیرة.