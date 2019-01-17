البيئة تطرح 93 وظيفة شاغرة للجنسين عبر جدارة.. هنا الرابط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر عدد (93) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

– خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجات درجة الماجستير.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– وعلى المتقدمين/ المتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 1440/05/14هـ ويستمر لمدة 5 أيام، وذلك من خلال منصة “جدارة” بموقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي: (هنا).