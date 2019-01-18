البيان الـ90 من وطن بلا مخالف: ضبط قرابة 2 مليون حتى الآن

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، خلال البيان الصحفي الـ90، عن تفاصيل جديدة بشأن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

وأوضحت الداخلية أن عدد المقبوض عليهم حتى يوم أمس الخميس بلغ 2459028 مخالفًا، منهم 1913027 مخالفًا لنظام الإقامة، و169714 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 376287 مخالفًا لنظام العمل.

أما عدد من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 40677 شخصًا، منهم 51% يمنيو الجنسية 46% إثيوبو الجنسية و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1822 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وتم إيقاع العقوبة الفورية على 380346 مخالفًا، وإحالة 341038 مخالفًا للحصول على وثائق سفر، مع إحالة 423332 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل 627150 مخالفًا.