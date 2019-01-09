التجارة تمنح سجلات تجارية وعضويات مراقبين لزوار الجنادرية

المواطن - واس

حرصت وزارة التجارة والاستثمار، على تكريس حب العمل التجاري وتنمية الحس الرقابي لدى الأطفال لدى زيارتهم لمعارضها التوعوية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

ومنحت الوزارة سجلات “التاجر الصغير” مع صورة الطفل ونوعية النشاط الذي يرغب فيه الطفل ويمارس التجارة فيه ورأس ماله، وكذلك بطاقات عضوية “المراقب الصغير” ووزعت “سترات الرقابة” على الأطفال لتحفيزهم وربطهم بالعمل التجاري والرقابي منذ سن مبكرة.

وشاركت الوزارة في مهرجان الجنادرية بثلاثة معارض توعوية بهوية مستوحاة من الطراز المعماري لقصر المصمك التاريخي، ويختص المعرض الأول بحماية المستهلك، وتبرز من خلاله جهودها في العمل الرقابي، وآلية تعاملها مع البلاغات التي يتقدم بها المستهلكين وكيفية معالجتها في زمن قياسي، ويختص المعرض الثاني بخدمة العملاء ويقدم خدمات الشركات مثل: تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية إلكترونيًّا، ويعرض دليل التاجر الذي يعد مرجعًا شاملًا لجميع حقوق والتزامات التجار، فيما تستعرض الوزارة في معرضها الثالث لوحات لأبرز الضبطيات النوعية وفيديوهات تخص عمل المراقبين في الميدان، إلى جانب توفير أجهزة ذكية لخدمة العملاء والمستهلكين.