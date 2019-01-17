التحالف: إصدار 206 تصريحات للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية

المواطن - الرياض

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصدار 206 تصريحات للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 4 أيام الماضية.

وأشار التحالف، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إلى أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 27 يوما وميناء الصليف خالٍ من السفن.

يذكر أن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي أكد اليوم أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتكبت 520 خرقًا في محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمير من العام الماضي.

وأشار مجلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن الجيش الوطني التزم بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السويد، فيما تواصل الميليشيا الإرهابية خروقاتها وأعمالها العدائية ضد مواقع الجيش والمدنيين بشكل مستمر.

وأوضح وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة على الأحياء السكنية في عدة محافظات، ويعد استهداف الفريق الحكومي للشرعية الذي يقوم بمراقبة إطلاق النار بالحديدة تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافًا بقراراته.

وناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق السويد ورئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط على الميليشيات الإرهابية وإجبارها على الالتزام بالهدنة والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ اتفاق السويد.