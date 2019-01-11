التحالف الدولي يؤكد بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن للحرب على داعش بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بشكل فعلي تنفيذا لوعد الرئيس دونالد ترامب.

وكان الجيش الأمريكي قد بدأ بسحب معدّات من سوريا وفق ما أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركيّة لوكالة “فرانس برس”، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب 2000 جندي تمّ نشرهم في هذا البلد غير واضح.

وقال المسؤول: “يُمكنني أن أوكّد نقل لمعدّات من سوريا. ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أنه لم يعد وجود القوات الأمريكية في سوريا مبررًا بعد نجاح التحالف في القضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وثارت حالة من الجدل حول توقيت الانسحاب الأمريكي لكن ترامب أكد أنه يريد انسحابا آمنًا للقوات بشكل تدريجي.

وفي كلمة له بالجامعة الأمريكية في القاهرة أمس قال وزير الخارجيّة مايك بومبيو ، إنّ الانسحاب من سوريا سيتمّ، مؤكّداً أنّ واشنطن ستعمل بالطرق الدبلوماسية على طرد آخر جندي إيراني من هذا البلد.

والأحد، أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون خلال زيارة لإسرائيل أنّ الانسحاب من سوريا يجب أن يتمّ مع ضمان الدفاع عن الحلفاء.