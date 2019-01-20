التحالف: مؤتمر صحفي بعد قليل لعرض تفاصيل عملية صنعاء

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه سيعقد مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عملية صنعاء، والتي تم خلالها استهداف عدة مواقع لطائرات مسيرة للحوثي في العاصمة صنعاء مساء أمس.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة (22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات من دون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة في صنعاء .

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً، ولوجيستياً وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وبيّن العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات من دون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.