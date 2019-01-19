التحالف يبدأ إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم ميليشيا الحوثي

المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، بدء إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم ميليشيا الحوثي كمقاتلين.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر ميدانية يمنية، بمقتل عدد من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في مدينة تعز جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر أن الغارة، التي استهدفت مواقع للمتمردين في منطقتي “نقيل الكورة” والكَدَحَة”، جنوب غربي محافظة تعز، أدت إلى مقتل 9 مسلحين حوثيين على الأقل وجرح آخرين.

وأكدت المصادر أن الغارة التي نفذتها طائرات التحالف العربي، أسفرت عن تدمير عربات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، كان على متنها ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية.