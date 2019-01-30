التحالف يهدد باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد

المواطن - الرياض

أكد مصدر مطلع، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هدد باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد، وذلك في خبر عاجل نقلته العربية عن “أ ف ب”.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، أن التحالف العربي أفرج عن 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.

يأتي ذلك فيما أكد خلاله نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس بعدن سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر لمناقشة التطورات المتصلة بجهود السلام في اليمن.

وأكد الحضرمي خلال اللقاء تفاعل الحكومة الشرعية اليمنية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الأممي، لاسيما في جولة المشاورات الأخيرة في ستوكهولم.