التحقيق مع تويتر بسبب ثغرة أمنية خطيرة

المواطن - متابعة

تواجه الشركة الأمريكية تويتر تحقيقاً عاجلاً من قِبل سلطات حماية البيانات في أيرلندا بعد الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي عبر “أندرويد”، الأمر الذي يهددها بدفع غرامة تصل إلى 20 مليون يورو من إجمالي إيراداتها أو أكثر إضافة إلى تراجع سمعتها.

من جانبها اعترفت تويتر بخطئها في حماية التغريدات خاصة لأولئك الذين قاموا بتحديث بياناتهم مثل البريد الإلكتروني خلال الفترة من 3 نوفمبر 2014 وحتى 14 يناير الجاري وفقاً لموقع “سي نت دوت كوم”.

وقالت الشركة إنها لا تعرف عدد المتضررين خلال تلك الفترة الطويلة، فيما طالبتهم بالتواصل معها لإعادة تفعيل الخاصية مؤكدة أن مستخدمي تويتر عبر أجهزة ذكية تعمل بنظام ” آى. أو. إس ” لم يتأثروا بتلك الثغرة.