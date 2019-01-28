التحويلة المؤقتة لعقبة ضلع معرضة للانجراف

المواطن - سعيد مشهور - أبها

تعتبر عقبة ضلع شريان حيوي تربط منطقة عسير من الجهة الجنوبية بمنطقة جازان والعديد من المراكز والمحافظات وصولًا إلى المنطقة الغربية، حيث تشهد حركة مرورية عالية جدًّا على مدار العام ولاسيما وقت الشتاء.

إغلاق العقبة:

وقبل ما يقارب 50 يومًا أغلقت عقبة ضلع للصالح العام لإزالة خطر محدق في موقع يكثر فيه الانهيارات الأرضية، وخصوصًا وقت الأمطار الموسمية، ليتم تمدد إغلاقها لما يقارب 20 يومًا من قبل مقام إمارة منطقة عسير، ووجه الجميع لسلوك الطرق الأخرى المتمثلة في عقبة شعار وعقبة الصماء ذات الانحدار الخطير والمنعطفات المرعبة.

حل مؤقت:

وبعد انطلاق العمل بفترة تحت الإغلاق، وبإشراف من جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها إمارة عسير وفرع وزارة النقل والشركة المنفذة تم عمل حل مؤقت في منطقة العمل تمثل في فتح طريق محاذي ومجاور لمنطقة العمل من جهة وادي ضلع الشهير بعد عملية ردم وسفلتة لإعادة الحركة المرورية أمام حركة السير بالتوازي مع العمل.

ولكن التحويلة المؤقتة التي نفذت في منطقة العمل هي عبارة عن ردم محاذٍ لوادي ضلع الشهير بسيولة الهادرة ذات الاندفاع القوي؛ نظرًا لانحدار الوادي وكثرة الروافد التي تصب في الوادي مما يتسبب في انجراف هذه التحويلة المؤقتة، ولاسيما مع اقتراب الحالات والمواسم الممطرة مما يتطلب من الجهات ذات العلاقة، ممثلة في فرع وزارة النقل في منطقة عسير والشركة المنفذة الاستعداد المبكر للموسم الممطر وسرعة الإنجاز في موقع العمل ومسابقة الوقت؛ لأنه في حال حدوث أمطار غزيرة ستنجرف هذه التحويلة مما يعيد مشكلة إغلاق الطريق أمام حركة السير من جديد في طريق حيوي وهام.