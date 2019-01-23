الترفيه تطوي خلاف القصبي والسدحان وتعلن عودة الكبار سويًّا

المواطن - الرياض

طوت الهيئة العامة للترفيه صفحة الخلاف الأهم على الساحة الفنية، ليعلن تركي آل الشيخ عودة الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان للعمل سويًّا.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إقامة عمل بين الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات بين الفنانين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تسير وفق نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتخطط لأكثر من 20 سنة، لتوفر السعادة والوظائف.

وشدد آل الشيخ خلال مؤتمر الإعلان عن إستراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة، على أن الترفيه قطاع مهم في كل دول العالم وأهم من صناعة الرياضة ومهم في الاقتصاد والوظائف.

وكشف آل الشيخ أنه تم الاتفاق لتوثيق 100 أغنية للفنان محمد عبده بتقنية الهولوغرام، وأنه سيتم إقامة برامج ومسابقات تلفزيونية، كما تم الحصول على حقوق برنامج تلي ماتش.

وكشف آل الشيخ أن ضمن الخطة إنشاء بازرات كبرى على مستوى عالٍ في المملكة، خاصةً وأن بها مناطق جميلة، كما سيتم إنشاء مسابقات خاصة بتحديات الصحراء بالتعاون مع هيئة الرياضة، مع العمل على استقطاب المعارض العالمية في المملكة.