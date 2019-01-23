التسجيل مستمر في حساب المواطن .. هنا الرابط وشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق

المواطن - الرياض

تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل ويستمر التقديم حتى موعد صرف الدفعة الـ15.

وكان حساب المواطن قد أغلق باب التسجيل في الدفعة الـ 15 والتي من المقرر أن يتم إيداعها في 10 فبراير المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم إتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف عن تفاصيل الدفعة الـ14 من الدعم التي بدأ إيداعها يوم 10 يناير الجاري.

وقال حساب المواطن إن الدفعة الأخيرة بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال منها 13.4 مليون ريال تعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدفعة الأخيرة بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم .

وأوضح حساب المواطن أن متوسط الدعم الذي حصلت عليه الأسر السعودية هو ألف ريال.

يذكر أن هذه الدفعة هي الأولى من دعم حساب المواطن في العام الميلادي الجديد والأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019.

معايير الاستحقاق في حساب المواطن

وأعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق التي من خلالها يتم صرف الدعم للمستفيدين، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ومنذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (هنا)

ضروريات عند التسجيل:

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا) .