التشهير بشركة عطور في حائل باعت منتجات بفضلات بشرية!

التشهير بشركة عطور في حائل باعت منتجات بفضلات بشرية!

2019/01/14
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2015
0
طباعة
المواطن - حائل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمخالفيْن في حائل باعا عطورًا تحتوي على بقايا فضلات بشرية، كما عرضا منتجات لا تحمل بيانات تجارية.

وأوضحت التجارة أن المخالفين هما: عامر بن مبخوت بن صالح الصيعري (سعودي الجنسية) صاحب مستودع غير مرخص لتعبئة وتغليف منتجات العطور والبخور، وعبدالله بن علوي بن صالح المصعبي (يمني الجنسية).

ولفتت التجارة إلى أن عقوبة المخالفة غرامة مالية والسجن لمدة شهرين للمدان الثاني والإبعاد عن البلاد وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، مع نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم