التشهير بشركة عطور في حائل باعت منتجات بفضلات بشرية!

المواطن - حائل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمخالفيْن في حائل باعا عطورًا تحتوي على بقايا فضلات بشرية، كما عرضا منتجات لا تحمل بيانات تجارية.

وأوضحت التجارة أن المخالفين هما: عامر بن مبخوت بن صالح الصيعري (سعودي الجنسية) صاحب مستودع غير مرخص لتعبئة وتغليف منتجات العطور والبخور، وعبدالله بن علوي بن صالح المصعبي (يمني الجنسية).

ولفتت التجارة إلى أن عقوبة المخالفة غرامة مالية والسجن لمدة شهرين للمدان الثاني والإبعاد عن البلاد وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، مع نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.