التعاون ضد الشباب .. سكري القصيم يسقط الليوث بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة التعاون ضد الشباب، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان، بفوز سكري القصيم بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة التعاون ضد الشباب بشكل ضاغط من لاعبي الفريقين، وتمكن سكري القصيم من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة برأسية مميزة من اللاعب ربيع سفياني، ليبدأ لاعبو الليوث في البحث عن هدف التعادل.

وحصل سكري القصيم على ركلة جزاء في الدقيقة 40 من أحداث مباراة التعاون ضد الشباب لعرقلة الكاميروني ليندر تاوامبا، وسددها اللاعب هيلدون أوجوستو بنجاح في شباك الليوث.

وعزز إبراهيم الزبيدي تقدم سكري القصيم بهدف ثالث في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الشباب بتأخر الليوث بثلاثية نظيفة.

واستمر ضغط لاعب الليوث خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة التعاون ضد الشباب بحثًا عن تقليص الفارق، والبحث عن التعادل، ولم تنجح محاولاتهم في هز الشباك، لينتهي اللقاء بتأهل سكري القصيم إلى منافسات دور الـ8 من كأس الملك سلمان.

وبعد مباراة التعاون ضد الشباب اليوم، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم الفائز من مباراة الوحدة والأهلي التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، لملاقاته في الدور التالي.