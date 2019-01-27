التعاون يختتم استعداداته لمباراة #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الأهلي، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز على الأهلي، فيما يأمل لاعبو الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية، واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري مُجددًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الرابع.