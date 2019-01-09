التعاون يضم البرازيلي #نيلدو_بيترولينا

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي التعاون إجراءات ضم لاعب الوسط البرازيلي نيلدو بيترولينا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو آفيش البرتغالي.

ووقع البرازيلي نيلدو بيترولينا، صاحب الـ32 عامًا، عقده مع نادي التعاون الذي يمتد لمدة موسم ونصف في مدينة دبي الإماراتية، بحضور أمين عام النادي، عبدالعزيز الروضان.

وشارك نيلدو بيترولينا في 12 مباراة مع ديسبورتيفو آفيش في الدوري البرتغالي لكرة القدم هذا الموسم؛ 9 منها كأساسي، و3 مواجهات كبديل، بمعدل 833 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، ويسعى مجلس الإدارة لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، تصنع الفارق وتُساعد الفريق لمواصلة الانتصارات.