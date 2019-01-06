التعليم تدرج الانضباط المدرسي في جائزة التميز

كشف وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي ورئيس لجنة الانضباط المدرسي الدكتور عيد الحيسوني عن التوجه لإدراج أفضل عشر إدارات تعليم، وأفضل عشر مدارس في تحقيق الانضباط لهذا العام ضمن جائزة الوزارة للتميز .

جاء ذلك أثناء ترؤسه اليوم اجتماع لجنة الانضباط المدرسي، وإشادته في بداية الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل إدارات التعليم وأعضاء اللجنة لتحقيق الانضباط المدرسي من اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني لعام 1440هـ، مؤكداً أن اللجنة تهدف لنشر ثقافة الانضباط المدرسي وسط الأجواء التعليمية بدءا من الأسرة واهتمام أولياء الأمور ثم جهود إدارات المدارس.

واستعرض رئيس اللجنة خطط الأعوام السابقة التي بدأت في العام الدراسي 1437-1438هـ حيث بلغت نسبة الانضباط 43٪ وارتفعت النسبة في العام الذي يليه لتصل إلى 74٪ بينما حققت في الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ 86٪ وتتطلع اللجنة لزيادة النسبة خلال هذا الفصل.

يذكر أن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ استهل بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم برسائل نصية لمنسوبي التعليم ثمن فيها جهودهم وعطاءهم.

وتضمن نص الرسالة : ‏زملائي وزميلاتي منسوبي التعليم

أقدِّر جهدكم وأثق بعطائكم مِن أجل جيل المستقبل ليتمكن مِن المعارف ومهارات القرن 21.

أخوكم

حمد آل الشيخ.

ووصف العديد من منسوبي وزارة التعليم هذه المبادرة بالجميلة والمحفزة للميدان التعليمي والعملية التربوية.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان قد أكد فور مباشرته مهام عمله أن قطاع التعليم يحتاج إلى التطوير المستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030, كونه يبني العقول والأمم.