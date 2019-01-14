التعليم تدرس إعادة المعلمين المبعدين عن التدريس

المواطن - الرياض

قررت وزارة التعليم دراسة إمكانية إعادة المعلمين المبعدين عن مهنة التدريس من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية إلى مهنتهم وفصولهم الأساسية وذلك بعد ارتفاع أعدادهم وتكدسهم داخل المكاتب والإدارات دون مهام واضحة وفقاً لمصادر مطلعة داخل الوزارة .

كما قررت الوزارة إعادة النظر في البدلات ووضع آلية لتقويم المبعدين عن التدريس من حيث الأداء والتعاون والضبط ، ودراسة أسباب الإبعاد التي غالباً ما تنحصر في قضايا إدارية أو غياب أو جانب فكري مما يعطل الاستفادة منهم على أن يتم دراسة وضعهم جيداً.

يذكر أن الوزارة سمحت لهم بالدخول في حركة النقل الخارجية، على أن تدون حالته في النظام ويتم التعامل معهم قانوناً، ولا يحق لهم المطالبة بالدخول في حركة النقل بعد إغلاق النظام.