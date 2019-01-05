التعليم تعتمد تكليف مسؤول مفرغ بمختلف الإدارات.. تعرّف على اختصاصاته

المواطن - الرياض

قررت وزارة التعليم، تكليف مسؤول مفرغ لنظام الإدارة التربوية “نور” في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية والذي تضمن بعض مهام المسؤول على النحو التالي: “متابعة تفعيل الخدمات على النظام ونشرها، ومتابعة عمليات الدعم الفني لكافة الخدمات على مستوى المدارس التابعة للإدارة إضافة إلى تحديد احتياج الإدارة من البرامج التدريبية التي تخص النظام واعتمادها من مدير تقنية، المعلومات ومدير التعليم ورفعها لإدارة النظام بالوزارة”.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية وخدمة المستفيدين في نظام نور، ويكون مرجع المسؤول لمدير تقنية المعلومات في إدارة التعليم.