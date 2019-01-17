اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ موعد إطلاق الدورة العاشرة من جائزة التعليم للتميز، والاستعداد لحفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة وذلك يوم الأربعاء 8 / 6 / 1440هـ في مسرح الوزارة بمدينة الرياض.
وشملت الجائزة في دورتها التاسعة: الإدارة والمدرسة المتميزة، المعلم/ة المتميز، المرشد/ة الطلابي/ة المتميز، المشرف/ة التربوي المتميز، التميز الإداري، الطالب/ة المتميز ، العمل التطوعي.
وأنشأت وزارة التعليم ممثلة بالأمانة العامة لجائزة التميز في دورتها التاسعة عدة مراكز للتميز في إدارات التعليم بالمناطق و المحافظات، تهدف من خلالها لنشر ثقافة التميز في مؤسسات التعليم العام بجميع مستوياتها، وبناء برامج التحسين لأداء الإدارات التعليمية و ما يرتبط بها استنادا لمعايير و مؤشرات مقننة و محكمة، وتمكين منسوبي التعليم و مؤسساته من ممارسة التميز، إضافة إلى رعاية المتميزين في الميدان التعليمي مؤسسات و أفرادا، وتأهيل منسوبي التعليم و مؤسساته للجوائز المحلية و الإقليمية و الدولية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية و الخاصة الرائدة في الجودة و التميز لتحقيق استدامة التميز .
وجاءت الإحصائية للفائزين في الدورة التاسعة لجائزة التعليم للتميز كالتالي : أولاً : الفائزون في الإدارة والمدرسة المتميزة( 10 بنين و 9 بنات), والمعلم المتميز( 10 بنين و 10 بنات), والمرشد الطلابي المتميز ( 10 بنين و 10 بنات), والمشرف التربوي المتميز ( 10 بنين و 10 بنات), والطالب المتميز( 10 بنين و 10 بنات), والعمل التطوعي المتميز ( 3 بنين و 10 بنات), والتميز الإداري “مرحلة الإدارة المبادرة” (2).
ثانيا : الحاصلون على درجة التميز في الإدارة والمدرسة المتميزة ( 12 بنين و 6 بنات ), والمعلم المتميز ( 24 بنين و 36 بنات), والمرشد الطلابي المتميز ( 10 بنين و 21 بنات), والمشرف التربوي المتميز ( 17بنين و 26 بنات), والطالب المتميز ( 22 بنين و 86 بنات), وفي العمل التطوعي المتميز (4 بنين و 4 بنات).
التعليم تعلن موعد تكريم الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتميز في دورتها الـ9
اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ موعد إطلاق الدورة العاشرة من جائزة التعليم للتميز، والاستعداد لحفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة وذلك يوم الأربعاء 8 / 6 / 1440هـ في مسرح الوزارة بمدينة الرياض.