التقدم يفوز على #أُحد بثنائية.. ويتأهل لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التقدم وأُحد ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة التقدم وأُحد التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بضغط كبير من أصحاب الأرض، ونجح أنس الصيباني في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية اللقاء.

وواصل أصحاب الأرض الضغط بحثًا عن هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة التقدم وأُحد بتأخر الفريق الضيف بهدف نظيف في لقاء كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة التقدم وأُحد في كأس خادم الحرمين الشريفين، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، سددها عبدالله حضريتي بنجاح، ليُعزز تقدم فريقه في الدقيقة 54.

واستمرت محاولات الفريقين دون خطورة كبيرة على المرمى، لتنتهي مباراة التقدم وأُحد بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، والتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.