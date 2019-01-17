التنمية الاجتماعية الأهلية في بارق تناقش استعداداتها للمشاريع المقبلة

المواطن -أحمد الشهري- بارق

ترأس رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة بارق، عبدالله عواجي البارقي، أمس الأربعاء، الاجتماع الذي عُقد بمقر اللجنة بحضور جميع الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور منها البرامج والدورات التي نفذتها اللجنة منذ بداية أعمالها بدءًا بدورة مهارات إعداد الخبر الصحفي والأمسية الثقافية المقامة ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي في نسخته الثالثة بالقرية التراثية في جبال.

كما جرت مناقشة البرامج المستقبلية للجنة والترتيبات اللازمة لتنفيذها والتي جاء من ضمنها عقد لقاءات تعريفية بأعمال اللجنة في كل من بارق وأثرب ومركز جمعة ربيعة المقاطرة ومركز سيالة والسليم، واطلع المجلس على آخر المستجدات لاستقطاب المعاهد الرائدة لتعليم وتدريب الحاسب الآلي واللغة والإنجليزية من خلال تقديم دورات تدريبية لأبناء وبنات المحافظة لإكسابهم مهارات ومعارف تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وتمنحهم التطور والتميز للمنافسة على الوظائف الحكومية. كما تم وضع الترتيبات النهائية للرفع باللجان الفرعية من الجنسين لاعتمادها من مركز الإشراف.

وفي ختام الاجتماع، قدم العواجي شكره للأعضاء على ما يبذلونه من جهود، مؤكداً أن اللجنة تسعى لتقديم ما يخدم أهالي محافظة بارق من الجنسين بما يرتقي إلى تطلعاتهم وفق رؤية المملكة 2030.