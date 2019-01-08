التواء الكاحل يُبعد ياسر الشهراني عن الأخضر .. والفحوصات بانتظاره

المواطن - محمد سمعه

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن إصابة اللاعب ياسر الشهراني بالتواء في مفصل الكاحل خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن ياسر الشهراني سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للوقوف على حالته.

وكان المنتخب السعودي تغلب اليوم على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب اللبناني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وقرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، استبعاد اللاعب سلمان الفرج عن قائمة الأخضر الآسيوية؛ بسبب الإصابة، مع استدعاء اللاعب نوح الموسى، واستبعد بيتزي اللاعب عبدالله الخيبري واستدعى اللاعب سلطان الغنام.