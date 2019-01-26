الثلوج تلغي وتؤجل 60 رحلة في مطارات موسكو

المواطن - متابعة

تسبب تساقط الثلوج في تأجيل وإلغاء أكثر من 60 رحلة في مطارات العاصمة الروسية موسكو، السبت.

وقالت مصادر إعلامية روسية: إنه تم حتى الساعة 21:55 بتوقيت موسكو تأجيل 7 رحلات طيران في مطار فنوكوفو، وتأجيل 3 رحلات وإلغاء 6 رحلات أخرى في مطار دوموديدوفو جنوب موسكو، وفي مطار شيريميتيفو شمال موسكو أجلت 47 رحلة طيران.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أطلقت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرًا لسكان موسكو وضواحيها، عبر إرسالها رسائل نصية، داعية إلى توخي الحذر وتجنب السير تحت اللوحات الإعلانية وكذلك الأشجار التي قد تقلعها الرياح العاتية.

وأدى تساقط الثلوج المتواصل إلى عرقلة حركة السير في عدة مناطق من العاصمة موسكو، فيما دعت وزارة الطوارئ الروسية المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام عوضًا عن سياراتهم الخاصة.