الجامعة الإسلامية تستقبل 374 طالبًا من 64 جنسية لمرحلة الدراسات العليا

المواطن - المدينة المنورة

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم استقبال المرشحين لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل، وعددهم 374 مرشّحا من 64 جنسية، منهم 129 مرشّحا لبرنامج الدكتوراه، و 245 مرشّحا للماجستير.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا في وقت سابق أن الجامعة الإسلامية وضعت معايير وضوابط تضمن تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين وتدعم رسالة الجامعة الدولية لخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، التي تتلخص في أنها “مؤسسة سعودية عالمية تقدم العلوم الشرعية والعربية والمعارف الأخرى للطلاب من دول العالم، وتعنى بالبحوث العلمية والخدمات المجتمعية المتميزة مع التوظيف الأمثل للتقنية، إسهاما في نشر رسالة الإسلام الخالدة”.

وفي سياق آخر أتاحت الجامعة الإسلامية لطلابها اعتبارا من مساء أمس السبت إجراءات الحذف والإضافة عبر بوابة الطالب على موقع الجامعة.

وتضمنت الآلية الجديدة للقبول في برامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة وفق معايير أكاديمية علمية دقيقة تدعم التحسين المستمر لإجراءات القبول في الجامعة، والتركيز على استقطاب الكفاءات الطلابية النوعية بما يضمن جودة المخرجات العلمية والبحثية، ويحقق العدالة والتوزيع النسبي بين الدول لتمثيل أكبر عدد ممكن منها.

وتشترط الآلية الجديدة على المتقدم تزويد الجامعة بوثائق الدرجات العلمية التي تحصل عليها من خلال بوابة القبول الإلكترونية، مع اجتياز اختبار قدرات الجامعيين الذي يعده المركز الوطني للقياس “قياس” بنسبة لا تقل عن ٦٥ بالمائة، واجتياز الاختبار التحصيلي الذي تجريه الجامعة بنسبة لا تقل عن ٧٠ بالمائة، ويتم ترتيب المجتازين بحسب النسبة الموزونة لكل طالب وذلك بواقع 25 بالمائة للمعدل التراكمي و25 بالمائة لاختبار قدرات الجامعيين و 50 بالمائة للاختبار التحصيلي، كما تضاف ٥ درجات على الاختبار التحصيلي لمن قدّم بحثاً منشوراً أو مقبولاً للنشر.

وحددت الآلية معايير للتحقق من شرط التمثيل المتوازن للجنسيات بحيث يرشح طالب واحد من كل جنسية حتى تستوفى جميع جنسيات الطلاب المجتازين بحسب المقاعد المتوفرة، كم يراعى طلاب الدول ذات التمثيل المحدود الذين يقل عدد تمثيلهم في برامج الدراسات العليا عن 10 طلاب.

وأعطت الآلية الجديدة طلاب المنح فرصة أكبر للقبول في الجامعة الإسلامية بما يتوافق مع أهداف ورسالة الجامعة، حيث تكون نسبة قبول طلاب المنح في برامج الدراسات العليا 85 بالمائة، ونسبة لا تقل عن 15 بالمائة للطلاب السعوديين، كما تراعي الآلية عند القبول الطلاب المشاركين في أنشطة الجامعة بحسب نقاط السجل المهاري لهم.