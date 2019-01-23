الجبل يكتب نهاية فتاة البكيني بعد سقوطها في وادٍ عميق

المواطن - متابعة

توفيت متسلقة الجبال التايوانية، جيجي وو، التي تشتهر بصورها أعلى قمم الجبال، مرتدية لباس السباحة “البكيني”، وذلك بعد أن سقطت في وادٍ عميق، خلال رحلة تسلق بمفردها.

واتصلت جيجي وو بخدمة الطوارئ، لكن سوء الأحوال الجوية عطَّل عمليات الإنقاذ، وذلك وفق وسائل إعلام المحلية.

وكانت “وو” وحدها خلال الرحلة، التي استمرت لعدة أيام، في متنزه يوشان الوطني، الذي يضم أعلى قمم الجبال في تايوان، والتي يصل ارتفاعها إلى نحو 4000 متر، حيث كانت تشتهر “وو” بصورها، مرتدية البكيني أعلى قمم الجبال.

وبحسب صحيفة تايوان نيوز، عرقل الطقس السيئ وصول مروحيات الإنقاذ إلى المتسلقة، في ثلاث مرات منفصلة، وفي نهاية الأمر، تم إرسال فريق إنقاذ سيرًا على الأقدام.

وقالت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن جهات الإنقاذ، إنه تم العثور على جثتها يوم الاثنين، بعد أن اقتربت درجة الحرارة من درجة التجمد، خلال الليلة السابقة.