الجبير: مباحثات بومبيو تناولت مكافحة الإرهاب ومواجهة سياسات إيران التوسعية

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسعودية اليوم كانت بناءة ومثمرة حيث التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتم خلالها بحث مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الجبير : بحثنا مع بومبيو الأوضاع في اليمن وسوريا ومنطقة البحر الأحمر والتصدي للسياسات الإيرانية التوسعية.

وتابع : أكدنا مع بومبيو على العمل المشترك بين واشنطن والرياض لمحاربة التطرف والإرهاب.