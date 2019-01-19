الجبير: هذا ما تعلمته من الأمير الراحل سعود الفيصل

المواطن - الرياض

تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن أشياء عديدة تعلمها من وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، مؤكداً أنه تعلم منه الصبر وأن يضع نفسه في موقع الطرف الآخر.

وأوضح الجبير خلال المحاضرة التي ألقاها بمقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أنه تعلم منه أيضا القراءة والاطلاع والتحضير المسبق، قائلاً إنه كان “نموذجاً للإخلاص والتفاني في كل لحظة من حياته”.

وأكد الجبير أن القيادة والسيادة في المملكة خط أحمر لن يسمح لأي دولة بتجاوزه أو التعدي عليها، رافضاً في الوقت ذاته تسييس القضايا الجنائية والاجتماعية في الدول، إذ إن كل دولة لديها سيادة وقوانين يجب احترامها.

وحول الحرب في اليمن، أكد أن دول التحالف العربي لم تكن تريد الحرب في اليمن، بل فُرضت عليها بسبب مليشيات الحوثي وانقلابها على الشرعية في اليمن.

وبشأن العلاقات السعودية-الإماراتية، أكد أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات قوية راسخة وفريدة من نوعها، ويسعيان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى غير مسبوق.

وشدد على أن التطرف والإرهاب من التحديات التي تواجه الجميع وتتطلب تعزيز العمل متعدد الأطراف بين جميع الدول، وتطرق إلى الحديث عن إيران مؤكداً أن لديها تاريخاً حافلاً بالإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.