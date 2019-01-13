الجبير وخالد بن سلمان يستقبلان مايك بومبيو لدى وصوله إلى الرياض

المواطن - الرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لدى وصوله إلى الرياض، اليوم الأحد.

وبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رحلة إلى الشرق الأوسط، تهدف إلى دعم التحالفات التي تشارك فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأساسية على خطط خروج الجيش الأميركي من سوريا.

وتستمر رحلة بومبيو 8 أيام إلى عمان والقاهرة والمنامة وأبو ظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرًا مدينة الكويت.

ومن المقرر أن تشهد زيارة بومبيو للمملكة في محطته قبل الأخيرة برحلة الشرق الأوسط، تأكيد مدى عمق التحالف السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة والسعودية، والتشديد على استمرار الدعم للحكومة الشرعية في اليمن، وبتر أذرع إيران في البلاد.