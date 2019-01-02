الجماهير: هؤلاء كانوا أحق بتمثيل الأخضر آسيويًا

المواطن - محمد سمعة

أبدت جماهير سعودية رأيها في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي تم اختيارها لتمثيل الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المدرب خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر قرر استبعاد كل من” نواف العابد لاعب الهلال، محمد السهلاوي لاعب النصر، هارون كمارا لاعب القادسية، محمد كنو لاعب نادي الهلال”. من القائمة النهائية للبطولة الآسيوية.

قلة في المهاجمين

قال البعض من الجماهير السعودية إن قائمة الأخضر متوازنة ولكن عدم وجود الكثير من المهاجمين يُقلقهم خاصة بعد ضم بيتزي للاعب محمد الصيعري لاعب نادي الحزم كمهاجم وحيد صريح.

4 كانوا الأحق بالانضمام للأخضر

وانتقد البعض منهم استبعاد نواف العابد ومحمد كنو واللاعب هارون كمارا بجانب اللاعب سلطان الغنام والذي اعتبره البعض واحدًا من أفضل المدافعين ناحية الجبهة اليمنى في الوقت الحالي ببطولة الدوري السعودي.

وتحدثت بعض من الجماهير عن أن بيتزي أخطأ بعدم استدعائه للاعب هارون كمارا من أجل تعزيز الصفوف الهجومية للمنتخب السعودي في البطولة الآسيوية.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب السعودي تعادل أول أمس مع منتخب كوريا الجنوبية تعادلًا سلبيًا في مباراة أقيمت على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية.