الجمهور السعودي ينتظر حدثًا تاريخيًا في مباراة السوبر الإيطالي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أثارت الاستعدادات الجماهيرية لمشاهدة مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي إيه سي ميلان ويوفنتوس، حالة من الاندهاش في الأوساط الرياضية العالمية، خاصة بعد أن تم بيع 50 ألف تذكرة خلال 4 ساعات فقط.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، فإن رئيس دوري الدرجة الأولى الإيطالي جايتانو ميكسيش أشاد بالشغف الجماهيري المنتظر للمباراة، مشيرًا إلى أن المواجهة ستمثل فرصة تاريخية للعديد من الجمهور السعودي.

وبشكل خاص، سلط ميكسيش الضوء على الحضور الجماهيري النسائي المنتظر للمباراة، و-حسب قوله- ستكون مباراة السوبر أول منافسة كروية دولية تحضرها السعوديات في المملكة.

وسُمح للنساء بالدخول إلى الملاعب الرياضية في السعودية قبل عام لأول مرة لمشاهدة مباريات كرة القدم، وذلك ضمن قسم مُخصص للعائلات في المدرجات.

وعلى مستوى الحضور الجماهيري، بيعت تذاكر المباراة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خلال أقل من يومين، حيث تم بيع أول 50000 تذكرة في غضون أربع ساعات فقط.

وأكد المسؤولون عن إدارة كرة القدم في إيطاليا، أن مباراة السوبر التي ستجمع بين فريقي إيه سي ميلان ويوفينتوس، ستقام في موعدها المتفق عليه بالمملكة، نافين أن يكون هناك أي تغيير في تنظيم المباراة.

وحسب إعلان “Serie A” وهو الدوري الإيطالي المسؤول عن تنظيم مباراة السوبر التي ستجمع بين الفريقين الكبيرين، فإن المواجهة ستكون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي، وذلك في 16 من يناير 2019.

وجاء تأكيد الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة، ردًا على بعض التقارير التي دعت لنقل البطولة من المملكة بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي أكتوبر الماضي.