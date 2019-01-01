الجهني يتوقع حالة مطرية على هذه المناطق حتى الخميس

المواطن - الرياض

توقع خبير المناخ زياد الجهني حالة مناخية على عدد من مدن المملكة اعتبارا من يوم غد الخميس وتمتد حتى الجمعة.

وقال الجهني : بمشيئة الله حالة خفيفة على وسط القطاع الغربي خلال ساعات آخر ليل الأربعاء ونهار الخميس على المنطقة ما بين سواحل المدينة ومكة وما بين ينبع والليث تحديداً وفي مجملها خفيفة .

يذكر أن العشرة الأيام الأوائل من شهر يناير تعتبر الأشد برودة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة لمدينة الرياض في هذا الشهر 14 درجة مئوية حسب السجلات المناخية لمدينة الرياض خلال 35 سنة الماضية.

وتوقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن تميل هذه الأيام العشرة إلى الاعتدال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة. كما تنشط الرياح السطحية وقد تثير الأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، المدينة المنورة، حائل والجوف.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .