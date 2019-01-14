الجولة الـ16 .. سوموديكا #الشباب ودجانيني #الأهلي وجماهير #الاتحاد الأفضل

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الفائزين بجوائز ” أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل جمهور” عن الجولة السادسة عشرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين على تويتر أن المدرب الروماني سوموديكا المدير الفني لنادي الشباب تُوج بجائزة أفضل مدرب عن الجولة الـ16 بعد قيادته لليث للفوز على الفيحاء برباعية مقابل هدف.

ونال اللاعب دجانيني تافاريس مهاجم النادي الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ16 بعد الخماسية والتي أحرزها في مرمى أحد ببطولة الدوري.

أما جمهور نادي الاتحاد فنال لقب الجمهور المثالي عن الجولة السادسة عشرة بعد تشجيعه المميز لنادي الاتحاد في مباراة القادسية.

يحتل نادي الشباب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع.