الجيش الفنزويلي يعتبر تنصيب جايدو انقلاباً وبوتين يدعم مادورو

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قال الجيش الفنزويلي، اليوم الخميس، إن إعلان زعيم المعارضة خوان جايدو، تنصيب نفسه رئيسا للبلاد يعتبر “انقلابا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترف أمس الأربعاء، بخوان جايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، رئيسا مؤقتا للبلاد، داعيا الدول الغربية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية كرئيس للبلاد.

فيما أكدت لندن أنها لا تعتبر مادورو القائد الشرعي لـ فنزويلا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مادورو لا يمثل الشرعية في فنزويلا، وقال جون بولتون مستشار الأمن الأمريكي أن إدارة ترامب تحاول منع مصادر الدخل عن نظام مادورو.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي دعمه لمادورو رئيسا لفنزويلا ورفضه إعلان زعيم المعارضة تنصيب نفسه رئيسا.