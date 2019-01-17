الجيش الليبي يتوعد بسحق ذيول قطر وتركيا في بلاده

المواطن - متابعة

توعد المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، بسحق ذيول قطر وتركيا في مناطق جنوب ليبيا من خلال عملية الكرامة العسكرية.

واتهم المسماري في مقابلة مع “العربية”، تركيا وقطر بتمويل ودعم عدة قنوات فضائية تبث من قطر وتركيا وتعمل على إثارة الفوضى والتحريض على الجيش في ليبيا.

وأعلنت قناة النبأ التي يملكها عبد الحكيم بلحاج أنها ستوقف بثها مطلع فبراير المقبل.

يشار إلى أن بلحاج وقناته تدور حولهما التهم بدعم الإرهاب والتحريض على الجيش الليبي، وقد صدرت مذكرة اعتقال من السلطات الليبية بحقه.

وقناة النبأ مدرجة ضمن قوائم الإرهاب التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي إحدى أهم الوسائل الإعلامية الممولة من قطر.

ويأتي قرار الإقفال عقب محاصرتها بتهم دعم شبكات الإرهاب وتحميلها مسؤولية تأجيج الفوضى في ليبيا وتضليل الرأي العام.