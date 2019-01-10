الجيش اليمني يحرر عدة مواقع بمعقل الحوثيين في صعدة

المواطن - واس

حرر الجيش اليمني، اليوم، عدداً من المواقع في مناطق القذاميل التابعة لمديرية الحشوة بمحافظة صعدة معقل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء التاسع العميد محمد هادي العملسي، أن تحرير هذه المواقع جاء عقب توغل قوات الجيش الوطني أكثر من 5 كيلو متراً في معركة السد في هضبة برط العنان، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف “العملسي”، أن المعارك ضد مليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة منذ يومين، في جبهة برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، ومديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة، وأن قوات الجيش الوطني تتقدم بخطى واثقة لتضييق الحصار على المليشيا الإرهابية في تلك المناطق.