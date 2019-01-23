الحربي يُعلق على أزمة مباراة #النصر_أُحد .. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة نادي أحد، سعود الحربي، على أزمة نقل أو تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر مجلس إدارة نادي النصر بيانًا رسميًّا، أمس الأربعاء، يؤكد من خلاله رفضه التام لنقل مباراة العالمي وأُحد أو تأجيلها، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه في خوض اللقاء في الوقت المُحدد، مساء يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي أُحد، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نحن مسالمين إلى أبعد حد، نحن مع الاتحاد السعودي في أي توجه يُريده.. سواء تأجلت أو أُقيمت لا يوجد مشكلة لدينا”.

وتابع: “ولكن في الوقت الحالي أُفضل تأجيل الجولة.. وهذا شيء بديهي مفترض أن يصدر من اتحاد كرة القدم لحل الإشكالية وللمصلحة العامة لأنها أهم من كل شيء، ولتجنب الضغط الإعلامي والجماهيري”.

وأضاف الحربي قائلًا: “وأعتقد أن تأجيل الجولة حل مناسب، خاصة أن أغلبية الفرق تلعب في كأس الملك سلمان هذا الأسبوع، ولا إشكالية في تأجيلها، خاصة أنها كانت ستؤجل في حال وصول المنتخب الوطني لأدوار متقدم في كأس آسيا 2019”.

وأشاد رئيس نادي أُحد بقدرات المدير الفني الجديد، التونسي عمار السويح، مؤكدًا أنه يأمل بقاء الفريق الأول لكرة القدم في ظل التغييرات العديدة خلال الفترة الماضية.

وعن التعاقد مع نجم القلعة الحمراء، مؤمن زكريا، قال الحربي: “توفقنا بقدوم مؤمن زكريا لصفوف نادي أُحد والذي كان صدفة، بحكم الأوضاع الحالية في الأهلي المصري”.

واختتم سعود الحربي تصريحاته بالتأكيد على التعاقد مع لاعب آخر، وقال: “سيتم الانتهاء من التوقيع مع حارس أجنبي خلال اليومين القادمين بإذن الله”.