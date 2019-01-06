الحريري من الرياض : بشار سيبقى مجرم حرب حتى لو صافحه ألف زعيم

المواطن - متابعة

عبرت المعارضة السورية عن قلقها من اعتزام بعض الدول العربية استئناف علاقاتها مع بشار الأسد.

وطالبت المعارضة ألا تتم إعادة العلاقات مع نظام بشار من دون ثمن يتحمله الأسد وضمانات حقيقية حول مستقبل العملية السياسية في سوريا.

وقال الدكتور نصر الحريري كبير مفاوضي المعارضة السورية اليوم الأحد : نظام الحكم في سوريا نظام إجرامي حربي بكل معنى الكلمة… بشار الأسد سيبقى مجرم حرب حتى لو صافحه ألف زعيم.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي له اليوم في الرياض : لا يزال يحدونا الأمل بأن هناك إمكانية أن تعيد هذه الدول قراءة قراراتها التي قامت بها وينبغي أن تدرك أن العلاقة الحقيقية والمتينة والرصينة والقوية تكون مع أشقائهم من الشعب السوري وليس مع هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم.

وقال الحريري : لا نعتقد أنها خطوة صائبة اليوم للمجتمع العربي أن يعيد تأهيل هذا النظام وأن يقبل بهم على طاولة راقية بحجم جامعة الدول العربية ويده تقطر من دماء السوريين” واصفًا هذا القرار بأنه لن يكون لصالح العملية السياسية ولن يكون لصالح الشعب السوري.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا عام 2011 ردا على حملة بشار ضد المدنيين وخلال الشهر الماضي أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق وقالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان دون انقطاع.