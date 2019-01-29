الحريري يبدأ أسبوع الحسم

المواطن - متابعة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الثلاثاء أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا في جهود تشكيل حكومة جديدة مضيفًا أنه يشعر بتفاؤل حذر.

وترأس الحريري اليوم اجتماع لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط جرى خلاله عرض المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وصدر في نهايته بيان تلاه النائب نزيه نجم، عبرت فيه الكتلة عن ارتياحها للجهد الذي يبذله الرئيس المكلف على هذا الصعيد وإصراره على وقف مسلسل تعطيل ولادة الحكومة”، مثنية على اعتبار الأسبوع الحالي “أسبوعا نهائيا للحسم المطلوب، والانتقال إلى مرحلة جديدة تأمل الكتلة تتويجها بإصدار مراسيم التأليف وإطلاق عجلة العمل الحكومي التي يتطلع إليها اللبنانيون بعد أكثر من ثمانية أشهر من الدوران في الحلقات المفرغة”.

وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية الرسمية : “لقد وجد الرئيس المكلف أن استمرار الوضع كما هو، هو إعلان عن فشل النظام السياسي في اجتراح الحلول والعجز عن مواجهة الاستحقاقات والالتزامات التي تعهد بها لبنان في المؤتمرات الدولية، وهو دعوة مباشرة أو غير مباشرة، لجعل موقع رئاسة الحكومة عرضة للشلل والتعطيل والاستنزاف اليومي، ما استدعى قرارًا بخرق جدار الأزمة ومبادرة الرئيس المكلف إلى الموقف الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، واعتبار هذا الأسبوع فرصة أخيرة للحسم والشروع في تأليف الحكومة”.