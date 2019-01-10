الحزم .. والفوز الأول أمام #التعاون

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الحزم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقابل التعاون والحزم 3 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم من الفوز بمواجهتين، وتعادل الفريقان في اللقاء الثالث.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم مستغلاً عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط مباراة التعاون والحزم اليوم، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحسين موقعه في المسابقة.

وقبل مباراة التعاون والحزم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الحزماوي في المركز الـ13 بـ14 نقطة.