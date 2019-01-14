الحصيني يتوقّع موجة برد شديدة.. درجات حرارة أقل من الصفر

المواطن - الرياض

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن النماذج العددية للطقس تشير قبل نهاية الأسبوع، إلى فرصة تشكل عاصفة ثلجية ستضرب “تركيا، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن”، ثم شمال السعودية؛ حيث تشمل أجزاءً من الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، ثم العراق، وإيران، وذلك ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وتوقّع الحصيني أن تعقب ذلك موجة شديدة البرودة، وأن تكون أقوى موجة برد تعم معظم المناطق.

وتابع أتوقّع أن تلامس الحرارة الصفر المئوي خارج مدن منطقتَي الرياض والقصيم. وتكسر الخمس درجات ما بين أربع ودرجتين مئويتين داخل تلكما المنطقتين، وتلامس الصفر وما دون الصفر المئوي في: الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وتكسر حاجز العشرين درجة في منطقة مكة المكرّمة، وتقترب من العشر درجات في داخل منطقتَي المدينة المنوّرة، والشرقية، والمناطق الجنوبية من المملكة، أما في خارجها فأتوقع أن تكسر حاجز العشر درجات.